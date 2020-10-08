Президент Киргизии заявил о готовности сложить полномочия

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов покинуть пост президента страны после того, как ситуация в стране стабилизируется. Об этом сообщает РИА «Новости».

«После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики», — сказал Жээнбеков.

Он добавил, что в стране должны пройти новые парламентские выборы.

«Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность», — сказал президент.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%.

В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента.

ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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