Нездоровый спорт: несчастные случаи, произошедшие со звездами в фитнес-центрах

Вчера в Москве погиб актер Ренат Кафиятуллин. Мужчина во время тренировки в бассейне почувствовал себя плохо и стал тонуть. Пока обстоятельства случившегося выясняются, этой подборкой хотим обратить внимание на другие несчастные случаи, произошедшие со знаменитостями в фитнес-центрах. Помните: никогда нельзя заниматься при недомогании, а типаже перед покупкой абонемента стоит проверить соблюдение сотрудниками техники безопасности.

София Конкина

Дочь знаменитого актера несколько дней назад тоже утонула в бассейне столичного спортцентра. Обстоятельства смерти девушки выясняются, но уже выдвинули несколько путей развития ситуации по словам очевидцев. Так многие утверждают, что в бассейн Софья пошла с бутылкой алкогольного напитка. Следствие выяснит, так ли это или события складывались иным образом.

Бритни Спирс

В прямом эфире Инстаграма певица объявила, что случайно сожгла свой домашний спортзал. «Привет, ребята, я сейчас в своем тренажерном зале. Я не была здесь около шести месяцев, потому что, к сожалению, я сожгла свой тренажерный зал», — сказала Спирс. К счастью, в огне никто не пострадал, добавила звезда. «Я прошла мимо двери в спортзал и увидела пожар. По милости Бога, после этого сработал сигнал тревоги, и, ура, никто не пострадал», — пояснила Спирс.

Эмилия Кларк

Матерь драконов, как ее называют после роли в популярном сериале, пережила аневризму прямо во время тренировки. Актриса не поверила своему плохом самочувствию и заставила себя идти на занятие с персональным тренером, несмотря на головную боль и усталость. К счастью, специалист ей попался понимающий: тренер сразу же остановил занятие, когда девушке стало хуже. К счастью, после ее вовремя доставили в больницу и буквально спасли звезде жизнь.

Ольга Бузова

Во время подготовки к участию в ледовом шоу Ольге пришлось заново учиться сточть на коньках. Тренировки не дались просто — уже болевшее до этого колено табло травмировано. После того Ольге стало тяжело ходить и пришлось обратиться к специалистам. Девушка отметила, что задумывается о повторной операции, чтобы избавиться от боли, беспокоящей ее каждый день.