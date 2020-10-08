ФБР предотвратило похищение губернатора Мичигана

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Федеральное бюро расследований (ФБР) предотвратило заговор с целью похищения губернатора американского штата Мичиган Гретчен Уитмер из ее загородного дома, а также других представителей власти. Об этом пишет The Detroit News.

По данным издания, расследование началось в начале 2020 года, когда ФБР через социальные сети узнало, что несколько человек обсуждали свержение правительств нескольких штатов как мирным путем, так и насильственными способами. Согласно информации властей, в течение лета группа экстремистов собиралась для обучения обращению с огнестрельным оружием и изготовлению взрывных устройств. Также они установили наблюдение за домом Уитмер.

Как сообщает Reuters, по подозрению в попытке «разжечь гражданскую войну» задержаны 13 человек, им предъявлены обвинения в сговоре с целью похищения Уитмер и других официальных лиц. Преступления планировать совершить накануне президентских выборов 3 ноября. Злоумышленники связаны с группировкой Wolverine Watchmen («Стражи росомахи»), им грозит пожизненное тюремное заключение.