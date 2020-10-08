Снова фитнес-центр: театральный актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне

По сообщению «МК», несчастный случай произошел в 19.30 на Ангарской улице на севере Москвы. Работники бассейна заметили, что один из отдыхающих потерял сознание, и попытались реанимировать его. Однако смерть наступила до приезда бригады «скорой помощи», которой оставалось только констатировать свершившийся факт. Погибшим оказался актер Молодежного театра Вячеслава Спесицева, 26-летний Ринат Кафиятуллин.

Правоохранительные органы начинают выяснение обстоятельств дела.

Молодой человек вел активный и здоровый образ жизни. Мечтал об успешной актерской карьере — принимал участие в конкурсах, кастингах, фотосессиях, снимал авторские видеоролики — в том числе и пародии на знаменитые киноленты.

Трагедия оборвала жизнь молодого талантливого артиста. Это событие вызвало тем больший резонанс, что произошло вскоре после схожего случая — недавно в бассейне фитнес-центра утонула дочь артиста Владимира Конкина София. В этом материале мы писали о несчастных случаях, произошедших со звёздами в спортзале.

В настоящее время рассматриваются различные версии происшествия. Есть также предположение, что молодой человек страдал приступами эпилепсии «болезни Достоевского», что могло стать причиной внезапного отключения сознания.