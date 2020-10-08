Губернатор ХМАО Комарова заразилась коронавирусом

В связи с этим глава региона перешла на удаленный режим работы.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталья Комарова рассказала о положительном результате теста на COVID-19.

«У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне. Пожалуйста, берегите себя, близких и окружающих» — объявила губернатор на свой странице в соцсети Instagram.

Источник: Instagram

ПЦР расшифровывается как полимеразная цепная реакция – это метод молекулярной диагностики, позволяющий выявить заболевание, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул ДНК возбудителя.

Губернатором ХМАО единоросс Комарова была избрана в 2015 году. Тогда за нее проголосовало 28 из 35-ти депутатов. За ее противника Алексея Савинцева из КПРФ не проголосовал никто, а за кандидата от «Справедливой России» Михаила Сердюка было отдано 7 голосов.

После своего избрания Комарова отличилась тем, что совершила экстремальный прыжок в толпу молодых ребят на югорском молодежном форуме. А также губернатор запомнилась тем, что заняла президентское кресло на встрече с Владимиром Путиным.

Напомним, сегодня штаб по борьбе с распространением коронавируса назвал две группы риска, которые имеют все шансы «попасть на тот свет». Так, например, Наталья Комарова входит первую группу по возрасту, так как губернатору уже более 60-ти лет.

Еще один VIP в группе риска – глава «Роснано» Анатолий Чубайс. 7 октября он рассказал о том, что получил положительный результат теста на коронавирус. «Перешел на самоизоляцию, но работоспособность сохраняется», — написал он в Facebook.

Более осмотрительно поступил глава РПЦ патриарх Кирилл, который сегодня опубликовал послание наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в котором признался в контактах с неким заболевшим коронавирусом. Патриарх написал, что теперь совершает богослужения в домовом храме, и старается избегать любых контактов с другими людьми.