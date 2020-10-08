Ситуация катастрофическая алтайский Минздрав получил новую порцию критики федеральном уровне

7 октября в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» прозвучала очередная порция критики в адрес организации системы здравоохранения в Алтайском крае. На сей раз речь шла о поликлинике № 14, где недавно уволился главврач. Участник передачи сообщил, что пациенты данного медучреждения обратились к нему с жалобой на то, что долгое время не могут попасть на прием к врачу и вызвать «скорую помощь» с диагностированным корнавирусом.

О проблемах здравоохранения на периферии сообщил доктор экономических наук и кандидат психологических наук, сенатор от Брянской области Сергей Калашников. По его словам, накануне записи программы к нему поступил звонок от жительницы Барнаула, которая рассказала, что в течение трех дней не может дозвониться в поликлинику № 14 и вызвать врачей. При этом у женщины официально диагностирован коронавирус. Сенатор назвал данное положение вещей «катастрофической ситуацией». Его сообщение вызвало шок не только у гостей студии, но и у столичных ведущих. Надо полагать, после этого со стороны Минздрава края должна последовать какая-то реакция, однако об этом пока неизвестно.

Впрочем, к проблемам алтайского здравоохранения уже не раз привлекали внимание региональные и федеральные СМИ. На днях о невозможности получить медицинскую помощь сообщал и известный барнаульский певец Александр Волокитин, который даже записал обращение к губернатору Виктору Томенко. Пока официальной реакции властей на выпал Волокитина также не последовало.

Кроме того, федеральные СМИ сообщили, что Алтайский край — единственный субъект РФ, в который в 2020 году не поступит вторая партия вакцины «Спутник V». В Минздраве региона оказались не согласны с распространенной информацией. Из комментария ведомства следует, что в дополнение к ранее имевшимся 42 дозам в октябре в регион поступит еще около 2000 доз. При этом 5 октября главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил, что следующую поставку объемом около 2000 вакцин действительно ждут лишь в I квартале 2021 года.