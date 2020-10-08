Путин выступил с заявлением о ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия с целью обмена пленными и телами погибших.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении Кремля.

Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении.