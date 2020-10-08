Трамп обвинил Байдена в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом

Дональд Трамп Фото: Shutterstock / REX

Американский лидер Дональд Трамп обвинил кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Его борьба со свиным гриппом H1N1 была катастрофичной. Он понятия не имел, о чем говорил его собственный начальник штаба. Если бы Байден был главным, то возможно, 2,2 миллиона человек умерли бы от этой [коронавирусной инфекции] гораздо более смертельной болезни!» — заявил глава Белого дома.

Штаб Трампа согласился перенести следующий раунд дебатов с Байденом на 22 октября. Отмечается, что третий раунд дебатов предлагалось провести за 5 дней до выборов — 29 октября, но здесь отказался уже Байден. Взамен же запланированного на 15 октября мероприятия Байден будет отвечать на вопросы избирателей, а Трамп проведет митинг.

Ранее в октябре стало известно, что Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 16 процентных пунктов. Этот показатель стал максимальным за все время его противостояния с нынешним главой государства.