Глава района Алтайском крае уведомил подчиненных намерении уйти отставку

Глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников изъявил намерение подать в отставку. Об этом сообщили источники ИА «Банкфакс». В администрации агентству подтвердили, что Овсянников уже рассказал о своих планах коллективу, однако точной даты ухода пока не назвал.

Как сообщили в администрации, 8 октября Овсянников выехал в Барнаул, где у него назначена встреча в краевом правительстве. Вероятно, глава района должен будет обсудить с региональными чиновниками вопросы, связанные со сложением полномочий, после чего, возможно, станет известна и конкретная дата, когда он покинет кресло главы.

Очевидных причин для отставки Овсянникова на данный момент нет. Однако существует версия о связи главы Троицкого района и замглавы Барнаула Юрия Еремеева, которая может привести к переходу чиновника в городскую администрацию.

В пользу этого варианта говорит также информация о том, что Овсянников с семьей живет в Барнауле. Это выяснилось в 2019 году, когда прокуратура Троицкого района установила, что глава муниципалитета необоснованно расходовал бюджетные средства на поездки на служебном автомобиле из краевого центра на работу. Претензии к главе района вышли в публичную плоскость после его конфликта с районным депутатом от «Справедливой России» Алексеем Вовченко во время мартовской сессии райсобрания. Поначалу Овсянников отрицал обвинения, а затем попытался оправдаться. Он заявил, что не переезжает из-за «нелепых слухов», а машину якобы использовал только для служебных поездок в интересах муниципалитета. Впрочем, последний аргумент не убедил прокуратуру, и за списание бензина на 72 тысячи рублей Овсянникову внесли представление.