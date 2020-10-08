В Южнокорейском Ульсане пылает 33-этажный небоскреб. Ветер раздул огонь мгновенно, превратив здание в 300-метровый пылающий факел. 49 человек пострадали, несколько сотен эвакуировали, сообщает телеграм-канал Mash. Новость дополняется
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