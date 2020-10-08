Россиянин убил мать за беспорядок в квартире

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Житель Богородска (Нижегородская область) нанес сильные побои своей матери, рассердившись на нее из-за бардака в квартире. Женщина впоследствии скончалась, сообщает информационное агентство «Время Н» со ссылкой на объединенную пресс-службу областных судов общей юрисдикции.

Как выяснили следователи, конфликт между матерью и сыном произошел на бытовой почве: мужчине не понравился беспорядок, который устроила его родительница в квартире. За это он жестоко избил ее, от чего женщина умерла. Уголовное дело в отношении россиянина направлено в суд.

В ноябре 2019-го российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире. Видео случившегося он опубликовал в своем Instagram-аккаунте, однако позднее удалил публикацию. Многие подписчики не поверили в то, что Панин действительно издевался над ребенком.