Сборная России по футболу проиграла Швеции

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Сборная России по футболу проиграла в товарищеском матче против сборной Швеции со счетом 1:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче открыли шведы усилиями форварда Александра Исака на 21-й минуте. Во втором тайме шведская сборная увеличила отрыв в счете. На этот раз отличился Маттиас Юханссон. Уже в добавленное время россияне сумели один мяч отыграть. Первый гол за сборную России забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.

В составе сборной России отсутствовали защитник Георгий Джикия и голкипер Маринато Гильерме. Оба спортсмена находятся на самоизоляции из-за подозрительных результатов тестов на коронавирус.

11 октября сборной России предстоит матч Лиги наций против Турции. А 14 октября подопечные Станислава Черчесова играют с венграми.