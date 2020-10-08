Высотой более 500 метров: на Аляске ждут мегацунами

Ученые предупредили о том, что Аляска может пострадать в результате цунами невероятной силы. Причиной возникновения цунами может стать разрушение фьорда Барри Арм. При этом специалисты считают, что катастрофа может случиться уже буквально в следующем году. Они добавили, что цунами может быть даже сильнее чем то, которое было зарегистрировано на Аляске в 1958 году, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. В 1958 году было зафиксировано цунами, которое спровоцировало землетрясение с силой 7,8 балла. Высота волны тогда достигала 520 метров. Ее посчитали самой высокой за всю современную историю. Но в том случае, если обрушится гора, которая находится рядом с ледником Барри на Аляске, то волны будут в несколько раз сильнее. Такую угрозу обнаружил специалист Чунли Дай после анализа спутниковых снимков фьорда Барри Арм, который находится недалеко от Анкориджа. Ученый заметил, что горный склон, который находится внутри фьорда, начал очень плавно перемещаться. Если склон горы рухнет, то это станет причиной возникновения волны невероятной силы. Подобное событие можно сравнить со взрывом мощной атомной бомбы. Начиная с 2010 года и вплоть по 2017 год склон передвинулся вперед примерно на 120 метров. С 2017 года движение замедлилось, но все же угроза обвала никуда не исчезла. Стоит отметить, что еще несколько ученых написали письмо с предупреждением о том, что существует риск возникновения мега цунами. В результате этого могут быть полностью снесены все районы, которые находятся поблизости. Склон может начать двигаться быстрее в результате воздействия самых разных факторов. К их числу можно отнести жару, землетрясения, сильные дожди на протяжении долгого времени. На сегодняшний день ученые внимательно следят за состоянием фьорда, чтобы правильно оценить возможные риски.