Смотрите видео: Голливудские звезды разделись, чтобы привлечь внимание к выборам в США

Американские селебрити рассказали, как правильно заполнять «голые бюллетени».

Американские кинозвезды, абсолютно раздевшись, записали ролик о важности ответственного подхода к голосованию на выборах президента США. Таким необычным способом селебрити решили обратить внимание американцев на «голые бюллетени», бланки для дистанционного голосования, которые нужно отправлять в специальном конверте.

Кинозвезды в частности рассказали, что в некоторых штатах бюллетени, которые были заполнены неправильно, могут считаться недействительными.

«Если написано, используйте черную ручку, используйте черную ручку. Не смешно. Не сексуально. Но абсолютно необходимо» и «Вы можете быть голыми, но ваши бюллетени — нет», — гласит текст социальной рекламы, опубликованный на сайте RepresentUs.

В съемках этой социальной рекламы приняли участие Наоми Кэмпбелл, Райан Мишель, Марк Руффало и другие.