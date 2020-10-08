134 Алтайском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 134 инфицированных коронавирусной инфекцией. При этом выздоровело 69 пациентов. Кроме того, зарегистрировано 10 смертельных случаев, из них от коронавирусной инфекции – три, сообщает региональный оперштаб.

По данным штаба, по муниципалитетам новые случаи распределились так: Барнаул — 73 заболевших, Новоалтайск – 13, Первомайский район – 11, Заринск – 10, Залесовский, Смоленский районы – по пять, Рубцовск – четыре, ЗАТО Сибирский, Тогульский район – по три, Заринский, Косихинский, Троицкий районы – по два, Кытмановский район – один.

Общее число выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 14 711 человек, в том числе 1083 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 4755 – у больных внебольничной пневмонией, 4382 – у заболевших ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение.

При этом за весь период скончалось 557 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 246 человек, по иным причинам смерти – 307 человек; на экспертизе – четыре случая. На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях 1423 пациента. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 10 пациентов. Количество тяжелобольных — 249, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102. Кроме этого 1378 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И еще 108 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

Минздрав края за прошедшие сутки развернул в медучреждениях еще 60 коек. Всего их теперь 3258. Из них с кислородом 1610, с ИВЛ 410. Таким образом, свободных коек — 355. Дополнительно следует отметить, что 2854 человека (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 526 658 человек. За прошедшие сутки – 6154.