В Татарстане выписали более 98,5 тыс. штрафов за нарушение масочного режима

С начала введения весной коронавирусных ограничений в Татарстане было выписано 98645 штрафов для граждан и юридических лиц за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил источник в правительстве республики.

Как сообщало наше издание, в конце сентября заместитель министра внутренних дел по РТ, начальник полиции Алексей Соколов заявлял, что в Татарстане фиксируется рост числа нарушителей санитарных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. По его словам, большая часть населения игнорирует действующие требования, такие как ношение масок, дистанцирование.

«Количество выявляемых нами нарушений становится кратно выше. Если две недели назад мы ежедневного документировали 200−400 нарушений, то на сегодня — 500−600. Еженедельно в суды уходит свыше 2,5 тысячи протоколов», — утверждал Соколов.