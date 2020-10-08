Трамп рассказал, что помогло ему излечиться от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что вылечился от COVID-19. Он не заразен и практически перестал принимать лекарства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканала Fox Business.

Владимир Путин и Дональд Трамп.

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«Я вовсе не думаю, что я заразен… Я больше не принимаю лекарства. Думаю, я почти ничего не принимал. Я думаю, что уже закончил практически все», — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Лидер США также уверен, что его исключительное здоровье, помогло ему справиться с коронавирусом.

«Я вернулся, потому что я идеальный физически экземпляр и я невероятно молод… У меня нет проблем с сердцем, у меня нет диабета… Может, пару фунтов потерял туда-сюда, но я в добром здравии», — добавил Трамп.

Американский президент высказал мнение, что смог бы поправиться и без лекарств.

О болезни Трампа стало известно на прошлой неделе.

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