В США распространяется бактерия, которая пожирает человеческий мозг

Американские центры, которые занимаются контролем заболеваний, предупредили, что в США и дальше продолжает стремительно распространяться заболевание, которое поражает центральную нервную систему, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Возбудитель заболевания Naegleria fowleri, за которым специалисты следят на протяжении 10 лет, распространяется очень быстро. При этом ученые отметили, что на траекторию распространения возбудителя может влиять изменение климата. Из-за резкого повышения температуры воздуха, амеба чувствует себя просто отлично, чего могло бы не произойти в других условиях. Живет она в теплых пресноводных системах и почве.Возбудитель данного типа может стать причиной возникновения очень тяжелого состояния, которое получило название амебный менингоэнцефалит. В результате заражения развивается не только воспаление, но и полное разрушение мозга. На сегодняшний день в Северной Америке пережить заболевание удалось только пяти пациентам. За последнее время было зафиксировано два случая заражения, которые закончились летальным исходом. Жертвой стал ребенок тринадцати лет из Флориды, который умер спустя несколько дней после попадания возбудителя в организм. Вторая жертва – ребенок 6 лет, который проживал в Техасе. Из-за этого водопровод в городе Лейк-Джексон на данный момент тщательно дезинфицируется, чтобы полностью устранить Naegleria fowleri.Дженнифер Коуп, которая является медицинским работником отделения по профилактике заболеваний, которые могут передаваться через воду, заявила, что амеба может попадать в муниципальную систему подачи естественным путем из почвы или рек. Чаще всего это происходит в том случае, если есть какие-то нарушения в ее работе. К примеру, при разрыве трубы в системе.Также специалист добавила, что каждый год в США фиксируется несколько случаев заражения из-за того, что огромное количество людей посещают места для отдыха и плавания. При этом количество заражений на протяжении долгого времени остается стабильным. Кроме того, Коуп предупредила, что амеба на сегодняшний день начала двигаться в сторону севера, где в последнее время начали все чаще фиксировать случаи возникновения заболеваний среди местных жителей.