​Мишустин отреагировал на критику Путина за неисполненное поручение

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в течение месяца исполнить поручение президента РФ по гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании. Он обратил внимание членов правительства на критику со стороны главы государства.

Михаил Мишустин

6 октября Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта отметил, что кабмин РФ не исполнил поручение по гармонизации. «Вот я же просил правительство проработать данные вопросы и сделать соответствующие предложения. Срок этого поручения истек в декабре 2019 года, а воз, к сожалению, и ныне там», — подчеркнул он.

«Президент указал на исполнение некоторых его поручений, а именно по гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании. Обращаюсь к вице-премьерам и руководителям министерств и ведомств. Сроки исполнения поручений президента обязаны соблюдаться вне зависимости от того, когда они были даны. Более того, если поручение давнее — оно требует особого внимания», — сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

«Давайте не будем доводить ситуацию [до того], чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства. Прошу министерство спорта, министерство просвещения, а также министерство науки и высшего образования завершить работу по гармонизации законодательства в месячный срок, как и потребовал президент», — отметил премьер.

Он также попросил министра спорта РФ Олега Матыцина через неделю доложить о работе по поручению.