Россельхознадзор обнаружил клопов в шампиньонах из Белоруссии

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Россельхознадзор во время проведения фитосанитарного контроля обнаружил в шампиньонах белорусской компании «Грибная страна» карантинный объект для Евразийского экономического союза — коричнево-мраморного клопа, передает пресс-служба ведомства.

В ведомстве сообщили, что в целях сохранения фитосанитарного состояния территории России с 8 октября будут введены временные ограничения на поставки шампиньонов. Такое решение Россельхознадзором было принято на основании федерального закона «О карантине растений» и международной Конвенции о карантине и защите растений.

Как отмечает Россельхознадзор, зараженная продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, который был выдан национальной организацией по карантину и защите растений Белоруссии. Однако ранее клопов в этих грибах не находили, что ставит под сомнение белорусское происхождение данной продукции.

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