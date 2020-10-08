Любовник Софии Конкиной Михаил Серов был уличен в фальшивом алиби

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Любовник Софии Конкиной Михаил Серов посетил студию программы «На самом деле», где прошел проверку на детекторе лжи. Бойфренд дочери заслуженного артиста РФ был уличен в фальшивом алиби. Михаил Серов во время проверки отметил, что его не было в Москве в ночь гибели 32-летней Конкиной. Показания бойфренда дочери звезды «Место встречи изменить нельзя» не совпали с данными детектора лжи. Серов познакомился с Конкиной около трех месяцев назад. Ранее он уже состоял в браке.

Как сообщает, возлюбленный погибшей может быть причастным к смерти Софии Конкиной. Инцидент произошел 22 сентября в одном из столичных фитнес-центров, что стало причиной гибели наследницы советского актера не известно. После сообщения администраторов заведения прибыла скорая, доставившая ее в реанимацию Боткинской больницы, однако медики не смогли спасти жизнь юриста.