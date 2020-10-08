В НАСА сообщили, что к Земле приближается 500-метровый астероид

Специалисты НАСА внимательно следят за астероидом, диаметр которого достигает практически 500 метров. Они предупредили, что космический объект пролетит мимо нашей планеты на расстоянии больше чем в 11 раз от Луны уже в следующем месяце, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Астероид 2000 WO107 в скором времени благополучно пролетит мимо Земли. Ближе всего объект будет находиться к нашей планете 29 ноября рано утром. При этом расстояние между астероидом и Землей будет вполне безопасным, поэтому никакого повода для беспокойства, по словам ученых, нет. Стоит отметить, что космический камень нельзя будет увидеть невооруженным взглядом. Шансы заметить астероид есть только у владельцев современных моделей телескопов. При этом устройства должны быть довольно быстрыми, ведь космический камень двигается на огромной скорости, которая достигает 90 тысяч километров в час. Астрономы заинтересовались астероидом 2000 WO107 из-за его огромных размеров. Объект делает круг вокруг Солнца за 318 дней и имеет примерно такую же орбиту, как и наша планета. Последние исследования показали, что астероид время от времени приближается не только к Земле, но еще и к Венере, Марсу и Меркурию. Во время полета космического камня астрономы планируют снять показания, а также проанализировать радиолокационные сигналы, которые будут отражаться от каменистой поверхности. Большая часть наблюдений будет проводиться непосредственно в космосе в Калифорнийском комплексе связи Голдстоуна. С помощью этого исследования можно будет получить информацию о форме астероида и даже о его составе. Специалисты рассказали о том, что астероид может быть как металлической, так и оптически темной скалой. Это значит, что зафиксировать его в видимой части электромагнитного спектра будет крайне проблематично.