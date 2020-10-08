Власти Турции наложили арест на имущество находящегося в изгнании журналиста Дюндара

Решение было принято после того как в сентябре 14-й Суд по уголовным делам Стамбула принял решение о том, что Дюндар считается «беглецом», а его активы будут конфискованы, если он не вернется в Турцию в течение 15 дней, пишет Т24.

По истечении указанного срока суд постановил наложить арест на активы журналиста, в том числе три объекта в Стамбуле, столице Анкаре и южной провинции Мугла.

Суд также уведомил Турецкую банковскую ассоциацию о данном решении, приказав арестовать деньги на банковских счетах Дюндара.

«Настоящий «дом» человека — это его родина. Мы, 82 млн граждан, теряем этот большой дом. Это сейчас важнее любых материальных ценностей», — прокомментировал журналист решение суда в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, что Дюндар живёт в Германии с 2016 года. Он покинул Турцию, после того как его признали виновным в шпионаже на основании публикации статьи о поставках турецкого оружия сирийским повстанцам.

Повторное судебное разбирательство началось в 14-м уголовном суде Стамбула 2 апреля 2019 года после того, как в марте 2019 года Кассационный суд отменил приговор окружного апелляционного суда о тюремном заключении журналиста за разглашение конфиденциальной государственной информации.