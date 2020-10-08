Националиста Дацика освободили по УДО из зала суда

Он отбывал наказание за незаконный переход границы.

Спортсмен, криминальный делец и националист Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик сегодня, 8 октября, был отпущен из зала суда по ходатайству защиты об условно-досрочном освобождении.

Рыжий Тарзан получил год тюрьмы в июне этого года за попытку незаконного пересечения границы с Эстонией. По версии следствия в декабре 2019 года они вместе с товарищем Дмитрием Вечкиным пытались на лодке пересечь реку Нарва, чтобы попасть в соседнюю страну, однако были задержаны российскими пограничниками. Таким образом, по решению суда Дацику оставалось провести в заключении немногим более месяца.

Как заявила защита обвиняемого, националист не собирался покидать страну, а всего лишь помогал своему товарищу, указывая путь, тогда как лодку слишком далеко занесло течением.

Между тем, решением суда вступит в силу 13 октября в том случае, если не будет обжаловано со стороны гособвинения.

Рыжий Тарзан уже пересекал незаконно границу с Норвегией. В 2010 году националист сбежал из психиатрической клиники закрытого типа, куда был помещен по решению суда на принудительное лечение за разбой.

«Я на экспертизе с ума сходил. Стену проломил, оторвал батарею, стальные штыри вырвал, потом разбирал ими подоконник, кирпичи сдавал санитарам, ничего не жрал, всю охрану шугал. Меня уже через три дня признали невменяемым», — вспоминает Дацик.

Именно из закрытой лечебницы при «Крестах» он умудрился сбежать, чтобы на следующий день, раздобыв боевое оружие, ограбить салон сотовой связи «Вест Телеком», нелегально пересечь границу России, и также бежать в Эстонию. Оттуда, по свидетельству лидера (запрещенного в РФ) «Славянского союза» Дмитрия Дёмушкина он попал в Норвегию при содействии местной националистической ячейки.

В Осло Дацик заявился в местное отделение полиции и попросил политического убежища, предъявив в качестве доказательства добрых намерений боевое оружие. Впоследствии ему пришлось отбыть наказание в норвежской тюрьме за незаконное ношение оружия, после чего его депортировали назад в Россию. Примечательно, что Дацик, признанный в России невменяемым, по мнению норвежских врачей, находится в здравом уме.

Вернувшись и отсидев свой второй срок, Дацик выходит в марте 2016 года и сразу же, в мае, его снова задерживают за так называемый «антибордельный» рейд.

«антибордельный» рейд

В рамках этой «акции» националист в компании единомышленников ворвался в питерский бордель, где застал несколько жриц любви и их клиента, после чего молодые люди заставили их голыми идти пять улиц по Васильевскому острову.

Также, освободившись, Дацик успел снять и опубликовать в сети видео издевательств над африканскими проститутками.

Впоследствии на эти «акции» ответили активистки феминистического движения Санкт-Петербурга, устроив флеш-моб «шествие», пройдя в цепях и вызывающих одеждах несколько улиц в центре Питера.