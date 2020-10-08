Можно ли жить на земле без смены времён года?

Только привыкнешь к летним денькам — бац! — сентябрь. А следом зима с полсотней оттенков серого. Но давайте посмотрим на это с другого угла.

Что такое угол в 23,5 градуса — ведь ерунда. Но если бы Земля не вращалась вокруг своей оси именно под таким наклоном, не видать нам времен года, а вместе с ними прогресса, многих инноваций и бутерброда с маслом на завтрак. Словом, человечеству пришлось бы чертовски худо. Или мы чересчур драматизируем? Давайте разбираться.

Когда объект размером с Марс столкнулся с Землей 4,5 миллиарда лет назад, от него откололся приличный кусок, который впоследствии стал Луной. То столкновение наклонило Землю по отношению к плоскости эклиптики на 23,5 градусов, так что наша планета с тех пор вращается вокруг Солнца под углом.Это были два очень важных изменения в истории нашей планеты. К слову, угол этот не постоянный и меняется с периодом около 40 000 лет, но сейчас не об этом. С тех самых пор в течение года количество солнечного света, падающего на северное и южное полушария, меняется. Этот цикл определяет сезонные колебания Земли, и это наша большая удача. Без наклона оси Земли человечество было бы в плачевном состоянии. Почему?

Nemets79, ru.wikipedia.org

Забудьте о современных технологиях, паровом двигателе или нарезном батоне. В мире без смены сезонов ничего этого не было бы. По словам Дона Эттвуда, антрополога из Университета Макгилла в Монреале, люди в таких условиях никогда бы не достигли всех благ цивилизации, которые имеют сейчас.

Ученые говорят, что Земля без наклона была бы жестко разделена по климатическим полосам, которые становились бы все холоднее по мере удаления от экватора.

В таких условиях люди не в состоянии пережить непрерывную зиму в высоких широтах, и поэтому человечество скорее всего собиралось бы в тропической средней части планеты.

В нынешних условиях тропические зоны Земли, в большинстве своем имеют минимальную изменчивость температуры и продолжительности дня в течение года, и поэтому эти регионы могут служить архетипами того, на что могла быть похожа бессезонная Земля.

И вроде все не так уж и плохо, жить в тропиках — не самая страшная перспектива.

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Если бы обитаемый мир был сплошной влажной тропической зоной, такой как леса Конго, постоянные дожди быстро разрушили бы почву на любых территориях, очищенных для земледелия, и вымыли бы питательные вещества ниже уровня корней, быстро сделав пахотную землю непригодной для сельскохозяйственных культур.

Помимо проблем с сельским хозяйством, горстка оставшихся людей постоянно страдала бы от болезнетворных микроорганизмов, которые процветают в теплой и влажной среде.

Зима защищает большую часть населения мира от тропических насекомых, которые переносят смертельные болезни, и длинного списка тропических болезней человека, сельскохозяйственных культур и домашнего скота.

Кстати, ВИЧ — один из вирусов, который распространился из тропических лесов. Уровень смертности и заболеваемости либо напрямую от болезней, либо от голода, взлетел бы до небес.

С другой стороны, если бы Земля была неизменно теплой и сухой, как Аравийский полуостров, нашему виду было бы еще хуже. Помимо своей роли в подавлении роста смертоносных патогенов и их насекомых-переносчиков, зима жизненно важна для человеческого развития во многих других отношениях. Пшеница, кукуруза, картофель, овес и ячмень растут только там, где есть полноценная зима.

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Не только зерновые культуры, но и промышленная революция, и все технологии, которые возникли в результате нее, уходят корнями в своеобразную борьбу с зимой и холодом.

Так или иначе современные технологии можно рассматривать как побочный продукт разработки новых способов согреться. Вспомните об этом, когда в следующий раз будете сетовать на то, что лето пролетело, и теперь надо доставать пуховики и кальсоны с антресоли. Все могло бы быть хуже. Гораздо хуже.