Депутаты Новоалтайска сорвали экстренное заседание судьбе единственной городе больницы

8 октября должно было состояться внеочередное заседание собрания депутатов Новоалтайска по вопросу временного перепрофилирования городской больницы им. Л. Я. Литвиненко в статус ковидного госпиталя. Однако в назначенный день явилась только половина народных избранников, в связи с чем кворума не было, и собрание не состоялось. Об этом ИА «Банкфакс» сообщил депутат горсобрания Дмитрий Гришин, который ранее анонсировал митинг против закрытия медучреждения. Как заявил собеседник, 8 октября пришедшие все же приняли решение о внесении корректировок в обращение губернатору края Виктору Томенко, которое будет рассмотрено уже на очередной сессии 20 октября, если, конечно, депутаты смогут собрать кворум.

Ранее часть народных избранников выступила против перепрофилирования больницы и предложила разместить ковидных пациентов на других площадях. В обращении на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко планировалось предложить решить вопрос с увеличением числа ковидных коек иначе. К примеру, приспособить под них здание противотуберкулезного диспансера, который еще не введен в эксплуатацию. Кроме того, планировалось направить материалы в прокуратуру для оценки действий краевого Минздрава.

По словам Гришина, официально на собрание прибыло 11 из 22 депутатов. По имеющимся сведениям, не пришли в основном представители «партии власти». При этом еще один какое-то время находился в холле здания и общался с другими, но позже покинул его, так и не зарегистрировав своего присутствия. Как уточнил Гришин, это был представитель фракции «Единая Россия», однако имя его озвучивать не стал. По сведениям редакции, речь идет о главном инженере моторвагонного депо «Алтайская» Григории Копыльце. Если бы он принял участие в заседании, вопрос с больницей мог быть решен. «Такое в истории Новоалтайска впервые, чтобы депутаты не собрали кворума. Я этому крайне удивлен. Однако очень надеюсь, что очередное собрание 20 октября все же состоится, и мы сможем принять решение», — заявил Дмитрий Гришин.

Он также добавил, что те 11 депутатов, что все же явились на сессию, не стали расходиться, а приняли участие в обсуждении корректировок, которые планируется внести в обращение губернатору края. В чем их суть, депутат пока раскрывать не стал. В то же время он сообщил, что обращение планируется направить не только главе региона, но и прокурору Алтайского края.

Ранее депутат горсобрания Новоалтайска Дмитрий Гришин намеревался организовать 11 октября митинг против полного перевода городской больницы им. Л. Я. Литвиненко в статус ковидного госпиталя. Гришин, как и ряд его коллег из горсобрания, опасались, что временное перепрофилирование больницы может закончиться полной «оптимизацией» новоалтайского здравоохранения, как это было с «временным» закрытием местного роддома, который в крае изначально обещали сохранить, но в итоге ликвидировали. При этом саму необходимость создания в городе ковидного госпиталя Гришин, как и его единомышленники, не оспаривал, а лишь предлагал подыскать для него другое место и даже предлагал варианты.

В итоге от акции было решено отказаться. Отмена митинга произошла по инициативе организаторов, по официальной версии — в целях безопасности ее участников, которые могли подвергнуться заражению. Дмитрий Гришин указал, что своей цели противники «оптимизации» все же добились и получили реакцию и обещания от региональных властей.

Однако 6 октября на сайте Алтайского Заксобрания был опубликован комментарий председателя комитета по здравоохранению Александра Лазарева. Он призвал поддержать действия краевого Минздрава на этом поприще и осудил население, назвав людей «непрофессионалами, берущими на себя функцию экспертов». Причем он считает, что жители в целом были готовы протестовать против работы ковидных госпиталей. «Протестовать против работы ковидных госпиталей могут только те, кто не видел и не понимает реального положения дел. В нынешних условиях это просто бесчеловечно», — резко высказался Лазарев.