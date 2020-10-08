Де на Волині не буде світла 9 жовтня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».

Володимир-Волинський район

1. 9:00-16:00

Лісництво, школа, дитсадок;

лісництво Ішів, відділ прикордонної служби Коритниця с. Микитичі, Новини, Кладнів, Коритниця — повністю,

с. Стенжаричі — вул. Молодіжна, Відродження, Жовтнева

Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано

Іваничівський район

Вимкнень споживачів не заплановано

Камінь-Каширський район

1. ПЛ-0,4 кВ Л-1КТП-329 10:00-16:00 ПП Глущук О.С., ФОП Каденчук О.П. с. Підцир`я

2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-203 09:00-17:00 відсутні с. Підцир`я

3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-243 09:30-15:00 ПП Бусько А. М. с. Брониця

Ківерцівський район

1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-405 9:00-16:00 смт.Цумань

вул.Лісна,

вул. Волошкова

2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-384 9:00-16:00 с.Дачне — школа с.Дачне

вул.О.Кошового,

3. КТП-58 10:00-14:00 ФОП Павлюк В.П. — господарське приміщення

П-ць Лебідь — пилорама

Ковельський район

1. 9:00-17:00

Приватне акціонерне товариство «Теремно хліб»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ»

ФОП Оксенюк М.А

Церква Адвентистів 7-го дня

Філія Ковельського ДЕУ» ДП» Волинський

Облавтодор

ФОП Поліщук О.Є

ФОП Михальчевський В.А

Михайлівська церква

Андріївська громада Української автокефальної

Церкви

ФОП Радчук В.М

ФОП Маточкін С.В

ФОП Коляда О.В

ФОП Терещук М.В

Об»єднання співвласників багатоквартирного

будинку «Авангард-10»

Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1

ТзОВ «Ковельрембуд»

Державне підприємство

«Український державний центр радіочастот» Західна філія

ФО Рибачок С.Ю

ФО Петручик О.В

Головне управління держпродспоживслужби

Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ»

ФОП Данилюк В.Д

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО»ДАТАГРУП»

м.Ковель

2.

ПЛ-0,4кВ від КТП-53

9:00-17:00 Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО

ФОП Киденько О.М

Волинська дирекція АТ «Укрпошта»

ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ

ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Свято-Успенська громада Української православної церкви с.Арсеновичі

Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано

місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано

Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано

Любомльський та Шацький райони

1. 8:00-17:00

Сільська рада с. Гуща

Державне під-во «Любомльське лісове господарство»

Тер.центр соц.обслугов. (надання соціальних послуг)

Комунальне підприемство «Наше село»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО»КИЇВСТАР «

ПАТ»Укртелеком» Волинська філія

Церква с.Гуща

Відділ культури

Райпостач м.Любомль

ФОП Боярчук Іван Кузьмович

ТОВ «Альма-2»

Машівське сільське споживче товариство

ПАТ «Ковельмолоко»

ФОП Гурко Ігор Лукашович

Дитячий садок с.Гуща с.Вишнівка, Гуща, Зелений-Гай

Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано

Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано

місто Нововолинськ

1.

9:00-17:00

ТНЕУ б.Шевченка 29 Чорний Роман Степанович

перукарня Красуня вул Шахтарська 2 Матвійчук Оксана Дмитрівна

кафе Студент б. Шевченка.29 Шепелюк Роман Володимирович

нотаріус вул. Св. Володимира 32 Карп`юк Катерина Вікторівна

страх.комп. ТАС б.Шевченка 31

стоматолог вул.Св.Володимира 32 Шкірпак Юрій Йосипович

м-н вул.Св.Володимира 32

аптека Рута вул.Св.Володимира 32 Гунда Світлана Святославна м.Нововолинськ:

б.Шевченка 27-31

вул Шахтарська 2-4

вул.Св.Володимира 32-38

вул Кобзаря 55,57

2. 9:00-17:00

м.Нововолинськ:вул. Польова. Ціолковського 29-35,34-42, Довженка, І.Франка 8,10

Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано

Рожищенський район

1. 9:00-17:00

с.Рудка-Козинська (тракторна бригада)

с.Рудка-Козинська, вул Центральна

2.

ПЛ-0,4 кВ КТП-141

9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна

3.

ПЛ-0,4 кВ КТП-149

9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру

4.

ПЛ-0,4 кВ КТП-186

9:00-17:00 с.Тихотин (бригада)

5.

КТП-223

9:00-17:00 с.Березолуки (Хоміч М.М., Журанський Ф.Є. овочесховище) с.Березолуки, вул.Шевченка, 1а

6. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)

7.

ПЛ-0,4 кВ КТП-290

9:00-17:00 с.Кроватка артсвердловина.

Старовижівський район

1. 10:00-16:00

Школа, амбулаторія, с Буцинь вул 17-го Вересня, Шкільна, Комсомольська

Турійський район

1. 10:00-15:30

Перевалівська с/р –клуб, млин, ФОП Здрок Т.Р. – магазин с.Осерби

2. 10:00-15:30

ФАП, церква с.Ловище

3. 10:00-15:30

ТРСТ- магазин, ФАП,церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я. – їдальня с.Синявка, Олександрівка, Осьмиговичі