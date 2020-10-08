Замначальника бюро судебно-медицинской экспертизы РТ умерла в 52 года

Заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук, заместитель начальника республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы (РБСМЭ) Розалия Газизянова скончалась 7 октября на 53-м году жизни. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Причина смерти не называется.

Газизянова родилась 11 января 1968 года. В 1998-м с отличием окончила лечебный факультет Казанского государственного медицинского института им. Курашова. С 1998-го работала судебно-медицинским экспертом отдела экспертизы трупов. В 2004 году ее перевели на должность заместителя начальника по организационно-методической работе — врача судебно-медицинского эксперта РБСМЭ. В 2014-м получила степень кандидата медицинских наук.

Неоднократно участвовала в организации работы оперативного штаба бюро при ликвидации последствий крупномасштабных ЧС, сопровождающихся многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими. Награждена почетными грамотами министерства здравоохранения России и Татарстана, медалью «В память 1000-летия Казани» (2005). В 2010 году получила знак «Почетный работник здравоохранения Республики Татарстан». За активное участие в ликвидации последствий крушения теплохода «Булгария» врача наградили медалями МЧС России «За содружество во имя спасения» (2011) и «XXV лет МЧС России» (2015), почетной грамотой МЧС Республики Татарстан (2016), почетной грамотой главы администрации Советского района Казани (2016). Заслуженный врач Республики Татарстан (2016).

«Коллеги запомнят ее как высокопрофессионального врача, оптимистичную, бесконечно деятельную и энергичную женщину. У Розалии Мунировны было много друзей не только в Татарстане, но и среди медицинской общественности России. Добрый, отзывчивый человек, всю жизнь посвятивший медицине. Друзья и коллеги навсегда сохранят о ней светлую память», — отметили в минздраве республики.

Прощание состоится 9 октября во дворе здания бюро судебно-медицинской экспертизы (Сибирский тракт, 31а). Начало — в 9:00.