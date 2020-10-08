В МИД РФ рассчитывают, что после выборов в США возобладает здравый смысл

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Россия надеется, что в США после президентских выборов возобладает здравый смысл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в США обвинения Москвы во вмешательстве в электоральные процессы теперь стали фактором внутренней повестки и темой для зарабатывания дополнительных очков в предвыборной гонке. На этом фоне становится «все сложнее и сложнее» поддерживать содержательный диалог с Вашингтоном, отметила дипломат.
«Мы надежду не теряем, конечно, и надеемся, что хотя бы после завершения предвыборных перепалок здравый смысл возобладает, и предметом консенсуса на Капитолии станет не мифическая угроза российского вмешательства, а понимание необходимости, наконец, приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка», — сказала Захарова.
Выборы президента в США пройдут 3 ноября. В ряде штатов уже стартовало досрочное голосование.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп решил рассекретить все документы о расследовании его связей с РФ
— Вашингтон включил Россию в список национальных угроз
— Путин назвал условие для сотрудничества РФ с будущим президентом США
Источник