В МИД РФ рассчитывают, что после выборов в США возобладает здравый смысл

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россия надеется, что в США после президентских выборов возобладает здравый смысл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в США обвинения Москвы во вмешательстве в электоральные процессы теперь стали фактором внутренней повестки и темой для зарабатывания дополнительных очков в предвыборной гонке. На этом фоне становится «все сложнее и сложнее» поддерживать содержательный диалог с Вашингтоном, отметила дипломат.

«Мы надежду не теряем, конечно, и надеемся, что хотя бы после завершения предвыборных перепалок здравый смысл возобладает, и предметом консенсуса на Капитолии станет не мифическая угроза российского вмешательства, а понимание необходимости, наконец, приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка», — сказала Захарова.

Выборы президента в США пройдут 3 ноября. В ряде штатов уже стартовало досрочное голосование.

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