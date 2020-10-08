Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» не борзеть

«Единой России» не нужно бояться конкуренции других партий, но это не означает, что можно «борзеть», заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.

«Нам не надо бояться никакой конкуренции — ни от малых партий, ни от политических тяжеловесов… Но это не значит, что нужно самим, извините, борзеть, со всеми разговаривать сверху, наоборот — необходимо периодически себя, что называется, соизмерять с ситуацией и принимать необходимые решения для того, чтобы оставаться в мейнстриме, чтобы получать всю необходимую информацию от людей», — приводит РИА «Новости» слова Медведева на встрече с участниками партийного кадрового проекта «ПолитСтартап».

По его мнению, прошедшая избирательная кампания показала, что ЕР «не работает в тепличных условиях, а реально завоевывает авторитет в поле».

«Как только партия начинает жить в тепличных условиях, она теряет остроту глаза, остроту обоняния, она теряет нюх. И по сути начинает работать уже на воспроизводство самих себя, обюрокрачивается. Нам, кстати, пока это, слава богу, не грозит», — заявил бывший премьер.