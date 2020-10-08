Не боится помех: военные США улучшили систему глобальной навигации

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Mindaugas Kulbis/AP

Компания Collins Aerospace разработала для Сухопутных войск США аппаратуру для обеспечения бесперебойной работы системы GPS в условиях сильного радиоэлектронного подавления со стороны противника. По мнению эксперта, ведение современных боевых действий без спутниковой системы навигации сегодня попросту невозможно. Однако мало кто может составить США конкуренцию в этом вопросе.

Компания Collins Aerospace создала для армии США систему навигации и времени с гарантированным определением местоположения (Mounted Assured Position Navigation and Timing System, MAPS). Об этом пишет портал C4ISRNET.

Эта система позволяет бойцам и командирам знать, где они находятся и куда они направляются, даже если противник блокирует работу GPS.

Collins Aerospace является дочерней компанией Raytheon Technologies — одним из крупнейших мировых поставщиков аэрокосмической и оборонной продукции со штаб-квартирой в Шарлотте, штат Северная Каролина.

«Это большая победа для Сухопутных войск США. Кроме того, это доказательство того, что задачи Командования армии будущего (Army Futures Command) по ускорению разработки и развертывания модернизированных возможностей для успешного ведения боевых действий солдатами Сухопутных войск решаются», — сказал директор Отдела гарантированного позиционирования, навигации и синхронизации (Assured Positing, Navigation and Timing, APNT) кросс-функциональной команды (Cross-Functional Team, CFT) Уилли Нельсон.

По его словам, разработка GEN II, то есть системы MAPS второго поколения, началась менее чем через год после того, как первое поколение было поставлено на оснащение частей и соединений Сухопутных войск, дислоцированных в Европе «Синхронизация в этом случае просто не может быть лучше», — отметил Нельсон.

MAPS — это технология Сухопутных войск, которая может быть установлена на любых боевых машинах. Она предоставляет солдатам точные данные о местоположении, навигации и времени, даже когда сигнал GPS отклонен, ухудшен или подделан.

MAPS сможет объединять данные навигационных ресурсов из нескольких источников, включая датчики времени, показания барометра и инерциальные навигационные блоки, тем самым создавая альтернативу, которая может проверять или даже заменять данные GPS.

До этого над MAPS Gen II (второго поколения) работали два поставщика. Теперь Collins Aerospace будет продвигать эту программу дальше.

«Интеграция подобных датчиков также закладывает основу для работы без GPS или без радиосигнала, поскольку если можно измерить скорость, давление или задействовать инерциальный навигационный блок, и эти системы не будут заблокированы или их данные искажены. Вы можете знать, где находитесь, и при этом сообщать, где находитесь», — заявил менеджер по продукции Mounted Positioning Navigation and Timing подполковник Александр Расмуссен во время сентябрьской телеконференции.

Комплекты MAPS первого поколения были отправлены военнослужащим СВ ВС США в Европе в 2019 году.

Сухопутные войска США оснастили боевые бронированные машины Stryker, принадлежащие 2-му кавалерийскому полку в Германии, системой MAPS Gen 1. Сухопутные войска США планируют оснастить еще больше машин этого полка комплектами Gen I, пока Gen II находится в разработке.

СВ также планируют установить блоки Gen I на боевые машины пехоты Bradley и танки Abrams, находящиеся на оснащении 1-й пехотной дивизии, дислоцированной в Форт-Райли, штат Канзас.

В то время как MAPS Gen I представляет собой базовые возможности этой технологии, Gen II будет иметь более продвинутые функции, такие как возможность получения M-кода, более точного, устойчивого к помехам кода GPS, созданного для использования в военных целях. Gen II также будет иметь альтернативную навигацию, антенну для приема в условиях помех, объединение датчиков, инерциальный измерительный блок и линию для ликвидации угроз определению азимута (пеленга).

После поколения II MAPS будет включен в модульный открытый набор стандартов C4ISR/EW или CMOSS (C4ISR/EW Modular Open Suite of Standard).

CMOSS — это общая платформа, которую Сухопутные войска США создают в рамках своего нового подхода к возможностям plug-and-play (Plug and Play дословно переводится как «включил и работай», то есть технология, предназначенная для быстрого определения и конфигурирования устройств в разного рода аппаратуре).

Вместо того, чтобы устанавливать MAPS на боевые машины при каждом обновлении, CMOSS позволит установить MAPS, просто вставив микросхему в комплект аппаратуры. Эта возможность была недавно испытана Сухопутными войсками на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Сухопутные войска США не разглашают стоимость контракта с компанией Collins Aerospace.

«В мире не так много развернутых и функционирующих глобальных навигационных систем.

Во-первых, это, безусловно, GPS — система глобального позиционирования, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS84», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Кроме того, напомнил собеседник издания, это система «Галилео» или совместный проект спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского космического агентства. Система «Галилео» предназначена для решения геодезических и навигационных задач.

Российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС сегодня одна из трех полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации.

«Наконец, надо обязательно упомянуть о китайской спутниковой системе навигации «Бейдоу». На сентябрь 2019 года Китай развернул в космосе 42 навигационных спутника, 34 из которых используются по своему целевому назначению. Учитывая поддержку со стороны российской системы спутниковой навигации ГЛОНАСС и проблемы европейской навигационной системой «Галилео», которая в июле 2019 года отключалась сразу на несколько дней, именно китайская система «Бэйдоу» считается единственной навигационной системой, способной бросить вызов США», — рассказал Макиенко.

По мнению эксперта, ведение современных боевых действий без спутниковой системы навигации сегодня попросту невозможно.

Это не только вопросы определения места положения объектов, но и применение высокоточного оружия. Важнейшее значение здесь имеет помехозащищенность системы. Именно поэтому американцы уделяют столь большое внимание повышению устойчивости функционирования GPS и предпринимают попытки, чтобы в ряде случаев обойтись без данных спутниковой системы.

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