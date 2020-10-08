Трамп заявил, что Байден не сможет быть президентом даже два месяца

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Kevin Lamarque/Reuters

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в случае своей победы на ноябрьских выборах не сможет исполнять обязанности главы государства даже короткое время. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business.

По утверждению американского лидера, Байдена контролируют левые радикалы.

«Байден не будет президентом и в течение двух месяцев», — заявил Трамп.

Телеведущая задала ему вопрос о том, означает ли это, что Байден покинет пост президент через два месяца. Трамп ответил на это, что умственные способности этого политика недостаточны для того, чтобы быть главой государства.

«Вы знаете это, и всем остальным это известно», — добавил Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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