Турецкий парламент ратифицировал предложение о расширении развёртывания войск в Сирии и Ираке

Предложение, представленное правительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, позволит турецким военным проводить трансграничные операции на севере Ирака и Сирии в течение еще одного года — с 30 октября 2020 года по 30 октября 2021 года, сообщает агентство Анадолу.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП), а также младший партнёр ПСР по коалиции, крайне правая Партия националистического движения (ПНД) и «Хорошая партия» поддержали данный законопроект, в то время как прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) проголосовала против этого предложения.

Напомним, что с 2016 года Турция провела три трансграничные операции в раздираемой войной Сирии, нацеленные на курдские силы, которые она считает реальной угрозой из-за их связи с повстанцами на её собственной территории. Турция и поддерживаемые ею повстанческие силы в Сирии взяли под свой контроль три области в регионе — северо-западный анклав Африн, Идлиб и Рас-эль-Айн.

Кроме того, страна регулярно наносит авиаудары по позициям боевиков запрещённой Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в районе иракского горного хребта Кандил. Анкара также иногда отправляет турецких солдат через границу на краткосрочные миссии.

Ранее во вторник парламент Турции ратифицировал предложение продлить размещение турецких войск в Ливане ещё на год в составе временных сил ООН. Согласно предложению, срок полномочий турецких солдат продлевается до 30 октября 2021 года.