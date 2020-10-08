Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Об этом глава РПЦ сообщил в послании наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископу Фоме.

Глава РПЦ патриарх Кирилл отправил послание наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископу Фоме, в котором сообщил, что «не сможет разделить радость молитвенного общения» из-за того, что недавно вступил в контакт с больным коронавирусом. С каким именно больным, и какого рода это были контакты, патриарх в своем послании не уточнил. Однако он сообщил, что в соответствии с медицинскими предписаниями соблюдает личный карантин, время которого еще не истекло.

«Убежден, что самоизоляция Святейшего Патриарха — пример ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях распространения коронавирусной инфекции», — прокомментировал новость председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда.

Патриарх в послании также описал свое времяпрепровождение на самоизоляции. Так, чтобы не подвергать опасности заражения прихожан и духовенство, патриарх совершет богослужения в домовом храме.

«Памятуя о том, что для молитвы нет ни границ, ни расстояний, я духовно сорадуюсь сему торжеству и вместе со всеми вами возношу молитвы к Преподобному», — заявил патриарх. «Верю, что по усердным молитвам Преподобного Сергия, Господь оградит нас от всякого зла», — объявил глава РПЦ.

В последнее время все больше и больше медийных персон заражаются коронавирусом. Так, о своей болезни вчера, 7 октября, сообщил руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс. Он рассказал на своей странице в Facebook, что, несмотря на кашель и температуру, остается в рабочсем состоянии и продолжает выполнять свои обязанности удаленно.

Совсем не так легко болезнь проходит у врача из Воронежской области Андрея Авдеева, который в своем видеообращении назвал корона-скептиков «уродами, которые кричат, что коронавирус это фигня».

Впрочем, вирусологи утверждают, что нам уже недолго осталось ждать спада эпидемии. По одним прогнозам, рост заболеваемости продлится еще три недели и после этого кривая заражаемости пойдет вниз. По мнению других экспертов, пик пройдет лишь после Нового года.