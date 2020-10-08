У Луцьку поблизу заводу «Кромберг енд Шуберт» автівка збила жінку

У Луцьку на вулиці Європейській автомобіль збив жінку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 жовтня близько 14 години поблизу заводу «Кромберг енд Шуберт».

Зі слів водія, жінка стояла біля переходу і дивилася в іншу сторону, а потім раптово розвернулася і почала йти. Тому він не встиг зреагувати.

Жінку госпіталізували каретою швидкої допомоги. Зі слів свідка аварії, постраждала отримала серйозні травми.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно на вулиці Європейській автомобіль марки Fiat збив жінку. Постраждала жива, проте про її стан наразі невідомо.