​Вице-премьер РТ Гафаров отчитал и. о. главы исполкома Муслюмовского района за тонировку

Заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров раскритиковал исполняющего обязанности главы исполкома Муслюмовского района Ильнура Ахметова за тонировку на служебном автомобиле. Гафаров обратил внимание на тонированную машину во время заседании правкомиссии РТ по обеспечению БДД. Совещание прошло в Муслюмово.

Шамиль Гафаров

«Как так, вы являетесь первым нарушителем, в то время как вы — председатель комиссии. Как этот поступок можете объяснить? Только по существу», — спросил Гафаров.

«Я вину признаю. В мое отсутствие по состоянию болезни водитель затонировал служебный автомобиль. Пленка там была светлая, я этого не усмотрел. После водителя наказали, вину за собой не снимаю», — сказал Ахметов.

В ответ Гафаров посоветовал коллегам и председателю комиссии «начинать с себя».

«Я еще раз говорю: в силу определенных обстоятельств я не хочу принимать какие-то решения и делать выводы здесь и сегодня, прямо сейчас. Но, уважаемый председатель комиссии, я обращаюсь к вам: не допускайте, чтобы мы вам задавали такие нелицеприятные вопросы. Они в первой степени не нравятся мне самому, что я задаю эти вопросы. <…> С нас начинается работа, мы должны быть примером, отговорки „я не видел, а водитель поступил так, а потом я признаю вину“ — это не подход. Это не подход! А что? Пять человек погибли, мы живы-здоровы, сидим, радуемся у себя, а мы в этом виноваты. Пять человек погибли, мы говорим, да, мы виноваты. А у пяти там семьи, родители, дети, родственники, близкие, коллеги! Да, мы виноваты, а там что? Мы же за это ответственны», — указал вице-премьер.

С начала года в Муслюмово произошло 14 ДТП, в которых погибли пять человек, еще 17 получили травмы.