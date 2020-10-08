Киев не против: Украина нашла место для базы НАТО

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Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Киев готов предоставить под военную базу Николаевскую область, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Регион, о котором идет речь, расположен вблизи Крыма. Ранее в Лондоне сообщили о готовности выделить Украине гуманитарную помощь на сумму $6,5 млн для поддержки регионов на востоке страны.

Украина будет не против, если НАТО развернет на ее территории военную базу, заявил в интервью BBC глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский дипломат назвал наиболее подходящим районом для строительства базы Николаевскую область. По словам Кулебы, там планируется разместить военно-морские силы Великобритании. На сегодняшний день в этом украинском регионе в военных учениях участвуют 450 британских десантников.

Кулеба подчеркнул, что украинское руководство не станет возражать, если военнослужащие страны-члена Североатлантического альянса «останутся».

«С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку», — подчеркнул Кулеба.

Под «российской угрозой» на Украине подразумевают вооруженный конфликт в Донбассе, но Москва неоднократно заверяла, что не является стороной боевых действий.

Кроме того, к этому термину относят и переход Крыма под российскую юрисдикцию по итогам референдума 2014 года. Киев по-прежнему не признал итоги плебисцита и называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. Украинскую позицию в этом вопросе разделяют многие иностранные государства, в частности, Великобритания.

Лондон оказывает Киеву существенную поддержку. В МИД Соединенного Королевства ранее сообщили о намерении государства выделить Украине гуманитарную помощь на сумму $6,5 млн для поддержки регионов на востоке страны, пострадавших от вооруженного конфликта и пандемии COVID-19.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что эти средства будут способствовать распространению продовольствия, воды, лекарств, а также оказанию помощи людям, пережившим насилие на сексуальной и гендерной почве.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой посетил 7 октября Букингемский дворец в Лондоне, сообщила пресс-служба принца Уильяма и его супруги Кейт в Twitter.

«Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце», — указали в сообщении.

Фотографии с этой встречи размещены на странице в Instagram Елены Зеленской. Общение проходило в закрытом для прессы формате, как и большинство мероприятий Зеленского в Лондоне.

При этом ранее сообщалось, что в ходе визита Владимира Зеленского в Лондон стороны подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.

В отличие от Украины, у России отношения с Великобританией строятся куда более напряженно. Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер ранее заявил о необходимости адаптироваться к условиям «политической войны», которую, как он считает, авторитарные государства ведут против Соединенного Королевства и Запада в целом. Картер вместе с министром обороны страны Беном Уоллесом представили новую интегрированную концепцию проведения операций ВС Великобритании. Она рассчитана на период до 2025 года (Integrated Operating Concept 2025). Такое выступление Картер и Уоллес подготовили для мероприятия, организованного лондонским экспертно-аналитическим центром Policy Exchange.

В числе стран, которые якобы для достижения своих целей активно используют методы информационной, кибернетической войны и другие «невоенные и военные инструменты», «не ограниченные никаким различием между миром и войной», авторы концепции назвали Иран, Китай, КНДР и Россию.

Как утверждает Картер, режимы этих стран уверены, что втянуты в усиленную форму конфликта, который носит непосредственно политический характер. По словам начальника штаба британской обороны, действия этих государств направлены на подрыв сплоченности, экономической, политической и социальной стабильности. Кроме того, по его убеждению, они борются за стратегическое преимущество в важнейших регионах мира.

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