МВД России объяснило появление Тихановской в базе розыска

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Ints Kalnins/Reuters

МВД России заявило, что не возбуждало уголовных дел против экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что присутствие белорусского политика в базе разыскиваемых лиц объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка. Он функционирует на основании соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией, а также соглашения об обмене данными в сфере борьбы с преступностью, заключенными в рамках СНГ.

Также в МВД отметили, что этот банк формируется согласно регламенту компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, который был утвержден решением Совета глав правительств СНГ.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская была внесена в базу розыска Министерства внутренних дел России.

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