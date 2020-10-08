США призывают Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боев в Карабахе

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Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер призвал 8 октября стороны нагорно-карабахского конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг, 8 октября, в Женеве проходят переговоры сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей Азербайджана.

Шофер отметил, что как страна-сопредседатель Соединенные Штаты примут участие во всех встречах группы по данному вопросу. По его словам, позиция Вашингтона была четкой и не изменилась.

«Обе стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и работать с сопредседателями Минской группы для скорейшего возвращения к переговорам по существу», — подчеркнул американский представитель.

Он также добавил, что его страна привержена помощи сторонам достичь мирного и устойчивого урегулирования конфликта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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