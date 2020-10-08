Размещение турецких F-16 в Азербайджане объяснили

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Истребители F-16 ВВС Турции были размещены на аэродроме в азербайджанском городе Гянджа после летних совместных учений, но они не принимали участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Ситуацию объяснили источники порталу Middle East Eye.

Отмечается, что целью турецких самолетов в Азербайджане было «сдержать армянскую агрессию». При этом известно, что истребители покинули Гянджу после удара по базе со стороны Вооруженных сил Армении.

Ранее в The New York Times обнаружили спутниковый снимок аэропорта в азербайджанской Гяндже, на котором видны два истребителя F-16 Турции. Кадр датирован 3 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.