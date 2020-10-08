Eurasian Times: Турция превращается в сверхдержаву по производству дронов

По данным сайта, под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция постепенно превращается в новейшую сверхдержаву по производству дронов, которые используются на Кавказе, Ближнем Востоке и в Северной Африке.

На данный момент лидирует турецкий Bayraktar TB2, тактический беспилотный дрон средней высоты и большой дальности, сыгравший решающую роль в военной поддержке Турции международно признанного правительства Ливии. Страна также использовала беспилотные летательные аппараты в своих операциях против возглавляемых курдами сил в соседних Сирии и Ираке.

«Мы видим, как такие страны, как Турция, становятся крупным игроком в использовании дронов, и, как и США, готовы к целенаправленным убийствам за пределами своих границ», — цитирует Eurasian Times директора британского агентства Drone Wars Криса Коула.

Baykar Makina производит TB2 и в основном снабжает турецкую армию. Главный технический директор компании Сельчук Байрактар женат на младшей дочери президента Эрдогана, Сюмейе.

На важнейших этапах производства Baykar закупил ракетную установку Hornet, говорится в статье со ссылкой на отчёт, поданный в Jane’s Defense Review за 2016 год. Но компания опровергла сообщения об импорте каких-либо технологий из Великобритании.

Оборонная промышленность Турции быстро развивается в рамках правления правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которая дала зелёный свет ряду амбициозных проектов, включая отечественное производство истребителей, танков и военных беспилотников.

Кроме того, согласно ежегодному рейтингу, опубликованному Defense News в июле, пять турецких компаний входя в топ-100 крупнейших оборонных компаний мира.