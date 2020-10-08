Вассерман назвал заразившегося коронавирусом Трампа ковидиотом

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Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что президент США Дональд Трамп зря пренебрегал мерами защиты от коронавируса. В комментарии РЕН ТВ он назвал американского лидера ковидиотом и похвастался собственным запасом защитных масок и перчаток.

«Но вот то, как он заразился сам и, возможно, заразил других, — натуральный ковидиотизм», — посетовал участник интеллектуальных игр.

Вассерман подчеркнул, что поддерживает курс Трампа и желает здоровья политику и первой леди Соединенных Штатов. Однако бездействие американского лидера он назвал некорректным и даже опасным, ведь из-за этого многие в его окружении тоже заболели.

«Открытым текстом сообщаю: несмотря на то, что у меня выявили иммунитет к коронавирусу, в среду пополнил запас масок и перчаток», — подчеркнул эрудит. Он объяснил это необходимостью защитить себя и людей вокруг, поскольку пока неизвестно, как долго у него будет сохраняться иммунитет к вирусу.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании тест также выявил коронавирус. Американский лидер провел некоторое время в медицинском центре, а вскоре объявил об улучшении самочувствия и вернулся в Белый дом. Позже у президента нашли антитела к инфекции.

Трампа неоднократно критиковали за нежелание носить защитную маску. Он периодически появлялся в ней на публике и даже назвал патриотами тех, кто носит защиту. Тем не менее постоянно бывать в маске на публике политик так и не начал.

Ранее Вассерман отмечал, что из-за коронавируса мир балансирует на грани вирусной и экономической эпидемий. Он также уверен, что если усилить санитарные меры, люди станут умирать от голода.