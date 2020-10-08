Силовики выехали на место взрыва неопознанной ракеты в Дагестане

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Взрывотехники ФСБ и МВД выехали на место взрыва неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сотрудники силовых структур проведут экспертизу и установят, что это за снаряд.

Собеседник издания также прокомментировал предположение о том, что упавший снаряд мог прилететь из зоны карабахского конфликта. По его словам, это маловероятно, так как Агульский район находится далеко от зоны военных действий, и воронка от падения ракеты небольшая.