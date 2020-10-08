Миру предрекли экстремальный рост нищеты

Фото: Reuters

Количество людей в мире, живущих в крайней нищете, вырастет в 2020 году впервые за 22 года на фоне пандемии коронавируса и спровоцированного им экономического кризиса. Такой прогноз представил Всемирный банк (ВБ).

Организация считает крайней бедностью ситуацию, при которой ежедневные доходы человека составляют менее 1,9 доллара. По его оценке ВБ, количество людей, живущих в экстремальной нищете, в текущем году может увеличиться на 88-115 миллионов человек. К 2021 году их общая численность достигнет 150 миллионов.

До пандемии ожидалось, что уровень крайней бедности в 2020 году снизится до 7,9 процента населения Земли. Теперь же аналитики прогнозируют рост показателя до 9,1-9,4 процента. Ожидаемый рост числа нищих будет первым с 1998 года, когда мировую экономику потряс азиатский финансовый кризис.

Ранее Всемирный банк предрек жизнь за чертой бедности десяткам миллионов азиатов. Доходы 38 миллионов жителей региона могут упасть ниже отметки в 5,5 доллара в день. По оценке организации, 33 миллиона человек могли бы избежать такой перспективы в текущем году, если бы не пандемия.