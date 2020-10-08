Вакцина от коронавируса не вернет человечество к нормальной жизни

Британские ученые пришли к выводу, что даже самая эффективная вакцина в ближайшее время не заставит властей отказаться от карантинных ограничений. Британское Королевское общество призывает более реалистично смотреть на вещи, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Уже весной следующего года мир надеется вернуться к нормальной жизни, так как компании должны уже выпустить свои вакцины, проходящее в настоящее время тестирование. Ученые отметили, что вакцина не станет основанием для отказа от карантина.Специалисты не исключают необходимость постепенного ослабления ограничений, но полная их отмена недопустима, поскольку вакцинация населения займет минимум год, а не самым богатым странам потребуется еще больше времени. Создание вакцин всегда сопровождалось большим количеством неудач, отметила Фиона Калли из Национального института сердца и легких Имперского колледжа Лондона. Некоторые прогнозы гласят, что малый процент людей сможет получить вакцину уже в этом году. О возвращении к нормальной жизни речи пока что не идет.РНК-вакцины – это что-то новое для человечества, поэтому каждый шаг вакцинирования будет сопровождаться научными наблюдениями для выявления влияния вакцин на разных людей. Другой вопрос – сырье и емкости. Некоторые вакцины требуют хранения при -80°С.Скорость вакцинирования против коронавируса должна превышать таковую против гриппа. Пока что ученые не уверены, разработанные средства провоцируют достаточный ли иммунный ответ. Возможно, эффективность вакцин окажется недостаточной. Специалисты также обеспокоены скоростью распространения составов. Далеко не все страны смогут закупить вакцины в короткие сроки и организовать кампанию по вакцинации, поэтому о скором завершении пандемии речи пока что не идет.