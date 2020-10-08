Карантин могут ввести в ряде регионов в октябре

Если россияне не будут соблюдать ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусом, властям придется ужесточить меры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.«У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать [требования], или нам придется принимать какие-то другие меры», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1». При этом глава ведомства подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в стране усложняется, но власти были к этому готовы.По ее словам, рост заболеваемости виден в 60 регионах, еще в 20 регионах ситуация либо остается стабильной, либо показатели снижаются. Больше всего новых случаев заражения фиксируется среди граждан в возрасте от 30 до 49 лет, однако рост есть и в группе от 60 лет.Карантин в октябре могут ввести в РоссииМногие родители начинают опасаться закрытия детских садиков. Есть сообщения о том, что некоторые группы в городских ДОУ уже закрыли на карантин по коронавирусу.»Сегодня нам в садике сообщили, что на днях в одной группе всех распустили на карантин, потому что там ребенок находился в контакте с родственниками, у которых в итоге выявили COVID 19. Якобы у сестры-школьницы еще одного ребенка в другой группе выявили положительный анализ на COVID-19″, рассказала одна из мам дошколенка.

Родителям в садах дано строгое предписание заходить в помещение садика только в масках. Однако люди сомневаются, что такая мера спасет от распространения коронавируса в детских учреждениях.Меж тем федеральные СМИ сообщают о том, что российские медики не исключают возможности закрытия детских садов в октябре, когда будет ухудшаться эпидемиологическая обстановка.Тем временем, 8 октября в своем аккаунте в Instagram министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин сообщил, что на данный момент в регионе на карантин по коронавирусу закрыты 60 классов. Это составляет 0,39% от всего количества школ региона. Также полностью вышли на карантин МАОУ «Октябрьская СШ» г.о. Бор и вышла на карантин МАОУ Носовская ОШ в Краснобаковском районе.Кроме того, закрыты на карантин 43 группы в 25 детских садах, что составляет 0,55% от всего числа детсадов.В двух учреждениях среднего профессионального образования на карантин закрыли две группы.