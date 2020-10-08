Доктор Павлова объяснила, почему после некоторых продуктов хочется есть еще сильнее

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Доктор Павлова объяснила, почему после некоторых продуктов хочется есть еще сильнее Сытость человек ощущает после того, как происходит не только физическое, но и биохимическое наполнение желудка. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила, почему после некоторых продуктов людям, которые пытаются сбросить лишний вес, хочется есть еще сильнее.Доктор Павлова объяснила, почему после некоторых продуктов хочется есть еще сильнееЧитайте на Информинг.Ру: Зарубежный диетолог рассказала, какие изменения в питании необходимы после 70 летДоктор пояснила, что физическое наполнение также важно. Если речь идет о высококалорийных продуктах, но в маленьком объеме, человек такой пищей удовлетворится лишь на очень короткое время, потому как желудок почти пуст. Биохимическое наполнение тоже не стоит сбрасывать со счетов.

«Желудку требуется полноценная пища — то есть белки, жиры и углеводы в одном комплекте. Просто есть зеленый салат без белка или масла неразумно, он не утолит голод. Точно также протеиновый коктейль требует закуски в виде овощей, фруктов или сухарика», — пояснила доктор Павлова.Важно учитывать инсулиновый и гликемический индексы продуктов. Если они высокие, то после их принятия в пищу будет повышаться уровень анаболических гормонов, дающих быстрое, но короткое насыщение. А потом начнет давать о себе ощущение сильного и непреодолимого голода.«Многим на ночь советуют пить кефир — вроде бы и не калорийно, и гликемический индекс невысокий. Но несчастные худеющие после этого нередко совершают ночные набеги на холодильник, ведь у кефира высокий инсулиновый индекс», — отметила эндокринолог.Она призвала не забывать, что все продукты с высокими индексами так или иначе способствуют росту жировой ткани. Если последней становится много, может развиться такое опасное состояние, как инсулинорезистентность — это когда человек перестает реагировать на такой гормон, как инсулин. В таких случаях ему постоянно приходится мучиться от волчьего голода.Еще одна ошибка, которую указала врач — перекусывать яблоком или любыми другими фруктами, без добавления белка. Яндекс Дзен