Доктор Павлова объяснила, почему после некоторых продуктов хочется есть еще сильнее

Сытость человек ощущает после того, как происходит не только физическое, но и биохимическое наполнение желудка. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила, почему после некоторых продуктов людям, которые пытаются сбросить лишний вес, хочется есть еще сильнее. Читайте на Информинг.Ру: Зарубежный диетолог рассказала, какие изменения в питании необходимы после 70 летДоктор пояснила, что физическое наполнение также важно. Если речь идет о высококалорийных продуктах, но в маленьком объеме, человек такой пищей удовлетворится лишь на очень короткое время, потому как желудок почти пуст. Биохимическое наполнение тоже не стоит сбрасывать со счетов.

«Желудку требуется полноценная пища — то есть белки, жиры и углеводы в одном комплекте. Просто есть зеленый салат без белка или масла неразумно, он не утолит голод. Точно также протеиновый коктейль требует закуски в виде овощей, фруктов или сухарика», — пояснила доктор Павлова.Важно учитывать инсулиновый и гликемический индексы продуктов. Если они высокие, то после их принятия в пищу будет повышаться уровень анаболических гормонов, дающих быстрое, но короткое насыщение. А потом начнет давать о себе ощущение сильного и непреодолимого голода.«Многим на ночь советуют пить кефир — вроде бы и не калорийно, и гликемический индекс невысокий. Но несчастные худеющие после этого нередко совершают ночные набеги на холодильник, ведь у кефира высокий инсулиновый индекс», — отметила эндокринолог.Она призвала не забывать, что все продукты с высокими индексами так или иначе способствуют росту жировой ткани. Если последней становится много, может развиться такое опасное состояние, как инсулинорезистентность — это когда человек перестает реагировать на такой гормон, как инсулин. В таких случаях ему постоянно приходится мучиться от волчьего голода.Еще одна ошибка, которую указала врач — перекусывать яблоком или любыми другими фруктами, без добавления белка. Яндекс Дзен