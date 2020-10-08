Фармацевты опасаются, что поставки прививок от гриппа в Турцию окажутся недостаточными

Председатель Ассоциации турецких фармацевтов (TEB) Эрдоган Чолак отметил, что они ожидают, что к 15 октября на рынке появится в общей сложности 1,5 млн прививок от гриппа, но что Министерство здравоохранения должно продолжать работать над увеличением предложения.

«Люди действительно заинтересованы в прививках от гриппа прямо сейчас. Нет абсолютно никакой возможности, что 1,5 млн вакцин будет достаточно, когда этого было недостаточно в прошлом году», — цитирует председателя Duvar.

Председатель палаты фармацевтов Анкары Танер Эрджанлы отметил, что население высокого риска пожилых людей — старше 65 лет — составляет от 25 до 30 млн человек по всей стране.

«Турция нуждается по меньшей мере в шести миллионах вакцин, чтобы удовлетворить спрос», — добавил Эрджанлы.

Министерство здравоохранения должно создать систему для приоритизации граждан, которые находятся под высоким риском COVID-19, чтобы получить прививки, если они не могут увеличить предложение, отметил Эрджанлы.

«Если у всех будет равный доступ, у нас будут люди в группах риска, которые не могут получить уколы», — заключил он.