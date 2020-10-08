В Калифорнии взошла кровавая Луна: в Сети появилось жуткое видео

Люди начали массово снимать явление и выкладывать в социальные сети. Как оказалось, необычный эффект возник вследствие пожаров, которые охватили территорию штата. Лунный диск поменял свой цвет над горой Шаста, именно там интенсивнее всего пылала территория.

В Калифорнии происходят жуткие вещи, которые пока что невозможно остановить. Вследствие возгораний Луна и стала красной, притом не просто красноватой, а даже кровавой. Некоторые люди испугались такого изменения.

Игорь Чичерин заснял для социальной сети Instagram видео в замедленном режиме. Оно позволило подписчикам, а затем и пользователям всего интернета, полюбоваться кровавой Луной.

Стоит отметить, что смену цвета природного спутника видели не только в Калифорнии, а также за ее пределами. Дилан Робишо, метеоролог из Национальной ассоциации погоды в Юджие (штат Ореон), заявил, что в утренние часы Луна приобрела необычный оттенок вследствие поднявшегося в атмосферу дыма. Как итог, не только калифорнийцы были удивлены.

Кровавя Луна часто возникает из-за загрязнения атмосферы. Это могут быть не только пожары, но и природные катаклизмы, например извержение вулкана. Однако, согласно статистике, чаще всего виной становятся именно пожары, сильные и непрекращающиеся.

Эффект покраснения заключается в фильтре света. Луна отражает солнечный свет, который проходит через дым. Дым поглощает практически все спектры света, кроме доминирующего красного. Так и получается якобы изменение окраски луной.