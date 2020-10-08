Могут принадлежать Турции: в Азербайджане нашли истребители F-16

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Carlos Jimenez/Global Look Press via ZUMA Press

В Азербайджане находятся минимум два истребителя F-16, сообщают американские СМИ. Предполагается, что этой военной техникой могут управлять ВВС Турции. При этом ранее Ереван предупреждал, что в случае, если Анкара задействует эти истребители в Нагорном Карабахе, Армения ответит оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

В азербайджанском аэропорту Гянджи разместили по меньшей мере два истребителя F-16, но Баку отрицает их применение, заявил журналист-расследователь газеты New York Times Кристиан Триберт на основании спутниковых изображений компании Planet Labs от 3 октября. Снимки он разместил на своей странице в Twitter.

По словам журналиста, истребители на снимке идентифицированы как F-16.

Выяснить это удалось благодаря сравнению визуальных характеристик нескольких самолетов, в том числе МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39, которые эксплуатируются в Азербайджане.

Как предположил журналист, эти истребители могут принадлежать турецкими ВВС, так же, как и грузовой самолет CN-235, который также обнаружили на спутниковом изображении. «Истребители F-16 могут сигнализировать об усилении участия более крупной державы — Турции — в возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха», — подчеркнул автор материала.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе активизировался 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках. После этого начались боевые действия, которые не прекращаются по сей день. В ходе столкновений погибают как военные, так и гражданские лица.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика на фоне обострения объявили о мобилизации войск и ввели военное положение. Их примеру последовал и Азербайджан.

Баку в этом конфликте пользуется поддержкой Анкары. Турция пообещала оказать азербайджанской стороне любую запрашиваемую поддержку. «Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

В ответ на это Армения предупредила, что готова применить в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

Об этом говорил в интервью РИА «Новости» армянский посол в России Вардан Тоганян. Дипломат уточнил, что это произойдет, если Турция задействует в конфликте истребители F-16.

«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и «Искандеры»», — подчеркнул посол. В то же время он констатировал, что на сегодняшний день для борьбы с вражескими беспилотниками достаточно и других систем противовоздушной обороны (ПВО).

Президент Турции убежден, что для прекращения конфликта Армения должна безоговорочно капитулировать и уйти с «оккупированной территории». Об этом Эрдоган заявил 5 октября в ходе встречи в Анкаре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Помимо того, что Турция может использовать истребители в рамках конфликта в Нагорном Карабахе, ее также подозревают в пособничестве терроризму. В частности, об этом заявил президент Сирии Башар Асад. «Позвольте мне высказаться откровенно и четко. Эрдоган поддерживает террористов в Сирии, он поддерживает террористов в Ливии», — сказал сирийский президент в интервью РИА «Новости».

По словам главы САР, его турецкий коллега действительно перебросил боевиков из Сирии в Нагорный Карабах, где они участвуют в вооруженном конфликте.

Асад подчеркнул, что Дамаск может подтвердить такую информацию.

За день до этого РИА «Новости» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в оппозиции Арабской республики сообщило, что в Нагорном Карабахе были убиты 93 сирийских наемника. Тела 53 из них, по данным журналистов, доставили в САР днем ранее.

Один из собеседников агентства также сообщил, что в минувшие выходные в зону конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике отправилась третья партия наемников из Сирии. По данным источника, новая группа состоит из 430 человек.

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